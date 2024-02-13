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Les Echos: банковская система России остаётся в добром здравии

Во Франции удивились устойчивости банковской системы России

2:26
Экономика

В 2023 году российские банки получили рекордную прибыль в размере около 3,3 трлн рублей. Это, отмечает французское издание Les Echos, подтверждает устойчивость российской экономики в условиях американских и европейских санкций. Которые в том числе предполагали изоляцию Москвы от финансовой системы Запада.

Во Франции удивились устойчивости банковской системы России
Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

Подобно российской промышленности, банковский сектор страны преобразовался, обратившись к таким странам, как Китай и Индия. Однако основной импульс дал рост внутреннего спроса, говорится в материале французского издания (перевод "ИноТВ").

Хотя рост ВВП России в прошлом году оценивается в 3,5%, а по данным МВФ в этом году он может превысить 2,5%, российские банки сегодня продолжают расти благодаря двум факторам: повышенному спросу на государственно субсидируемые ипотечные кредиты и буму кредитования среди компаний, которым требуются инвестиции для расширения внутреннего производства в условиях ограничений на импорт. Эти тенденции подкрепляются государственной политикой, направленной на стимулирование экономики.

Объём ипотечных кредитов вырос на 35% в 2023 году благодаря щедрой государственной программе стимулирования. Субсидированные государством кредиты составили более половины новых жилищных кредитов. Несмотря на ставку Центробанка в 16%, процентные ставки по субсидированным кредитам составили шесть процентов, а разницу покрывает государство.

Что касается кредитов для бизнеса, их объем увеличился на 20% в прошлом году, что связано с запуском новых проектов компаний, которым необходимо модернизировать оборудование для работы в условиях замещения импорта.

Кроме того, кредиты нужны для приобретения западных компаний, которые покидают российский рынок и продают свой бизнес.

Автор объясняет устойчивость российского банковского сектора также и тем, что за последние десять лет там проводилась реструктуризация под руководством главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. С самого начала спецоперации на Украине она принимала чрезвычайные меры для предотвращения краха рубля и индустриального коллапса.

Так что сегодня инфляция в России остаётся под контролем, национальная валюта стабилизировалась, несмотря на некоторую девальвацию рубля, говорится в материале Les Echos.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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