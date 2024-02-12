Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали "ежедневную" ошибку водителей при запуске двигателя
Вице-президент США Камала Харрис готова исполнять обязанности Байдена
Американские ученые обнаружили "детский сад" осьминогов у берегов Калифорнии
Как защитить машину от реагентов и соли на дорогах: советы экспертов
Житель Омска осуждён на 16 лет за диверсию по заданию кураторов с Украины
Время вспять: как замаскировать седые волосы с помощью окрашивания
Неврологи назвали употребление консервов причиной появления мигрени
Сорта вишни, устойчивые к монилиозу
Куриные ёжики в сливочном соусе для детей и взрослых
Sohu: Западу стоит сто раз подумать, прежде чем конфисковывать активы России

В Китае предложили Западу хорошенько подумать насчёт конфискации российских активов

1:27
Экономика

На Западе активно обсуждают возможность конфискации российских активов, которые были заморожены в результате санкций.

В Китае предложили Западу хорошенько подумать насчёт конфискации российских активов
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Рассматривается несколько вариантов действий, и все они вызывают серьезные опасения с точки зрения соблюдения международного права, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Идея конфискации российских активов чрезвычайно рискованна. Похищение имущества РФ неизбежно вызовет острую реакцию со стороны Москвы", — говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Даже в западных странах существуют значительные сомнения относительно целесообразности конфискации российских средств. Там опасаются, что такой шаг приведет к негодованию не только со стороны России, но и со стороны множества других государств. Последние могут потерять доверие к финансовой системе Запада и начать вывод своих активов из американских и европейских банков.

Аналитики из Sohu обращают внимание на то, что Запад, конечно, может попытаться реализовать задуманное, но перед этим следует тщательно взвесить все последствия.

По их мнению, если западные страны действительно желают лишить Россию этих активов, они должны быть готовы к последствиям и ответу со стороны Российской Федерации, который наверняка будет.

Напомним, на Западе есть мнение, что не следует опасаться конфискации российских активов. Равно как и реакции других стран, которые всё равно не станут выводить свои активы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Последние материалы
Сырский лично руководит обороной Авдеевки и готовит новый контрудар
Здоровье вашего питомца: как распознать болезни у кошек на ранних стадиях
Реабилитолог Воробьевский назвал генетику Овечкина отличной
Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города в США
Эксперты посоветовали копеечный лайфхак для чистоты пластиковых окон
Шенгенские визы в 2024: обновленные требования и стоимость
Как правильно выбрать: щенка или взрослую собаку
Экс-генсек НАТО потребовал конфисковать российские активы и ничего не бояться
Украинская армия потеряла практически все позиции вблизи Артёмовска
Генерал ВСУ Кривонос: военные резко отреагировали на отставку Залужного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников