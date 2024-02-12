Sohu: Западу стоит сто раз подумать, прежде чем конфисковывать активы России

В Китае предложили Западу хорошенько подумать насчёт конфискации российских активов

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Западе активно обсуждают возможность конфискации российских активов, которые были заморожены в результате санкций.

Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Рассматривается несколько вариантов действий, и все они вызывают серьезные опасения с точки зрения соблюдения международного права, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Идея конфискации российских активов чрезвычайно рискованна. Похищение имущества РФ неизбежно вызовет острую реакцию со стороны Москвы", — говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Даже в западных странах существуют значительные сомнения относительно целесообразности конфискации российских средств. Там опасаются, что такой шаг приведет к негодованию не только со стороны России, но и со стороны множества других государств. Последние могут потерять доверие к финансовой системе Запада и начать вывод своих активов из американских и европейских банков.

Аналитики из Sohu обращают внимание на то, что Запад, конечно, может попытаться реализовать задуманное, но перед этим следует тщательно взвесить все последствия.

По их мнению, если западные страны действительно желают лишить Россию этих активов, они должны быть готовы к последствиям и ответу со стороны Российской Федерации, который наверняка будет.

Напомним, на Западе есть мнение, что не следует опасаться конфискации российских активов. Равно как и реакции других стран, которые всё равно не станут выводить свои активы.