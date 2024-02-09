В Китае рассказали, как Путин блестяще ответил на вопрос-ловушку Карлсона

Путин блестяще ответил на вопрос-ловушку Карлсона про Китай — Tencent

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин дал обширное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого было обсуждено множество различных тем.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В числе прочих, российскому лидеру был задан и вопрос о Китае. Авторы материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Tencent, сочли этот вопрос Такера Карлсона ловушкой. Которую президент России искусно обошёл.

Авторы материала отметили, что Путин умело привлекает внимание к себе, каждое его выступление вызывает интерес в мире. Интервью с Путиным стало заметным событием в большинстве стран, включая Китай, где также заинтересовались этим событием.

И понятно, что особенно привлекли внимание китайской аудитории моменты, связанные с Китаем (перевод материала сайта АБН24).

Карлсон попытался поставить Путина в затруднительное положение, спросив, не беспокоит ли его доминирование Китая в БРИКС и его возможная колониальная политика.

Этот вопрос был ловушкой, считают авторы Tencent, на него было трудно ответить, чтобы не задеть отношения с Китаем. Однако президент России на него ответил.

Он заявил, что Россия и Китай соседи, а соседей не выбирают. Россия привыкла к сосуществованию с Китаем и видит его внешнеполитическую философию как неагрессивную. Россия видит, что Китай постоянно ищет компромисс.

Авторы материала поддержали эту точку зрения, отметив, что нынешний подъём Китая ни для кого не представляет угрозы, страна не стремится к агрессии.

В России это понимают и считают сотрудничество с Китаем выгодным. Однако Запад, по мнению авторов материала, не так проницателен.