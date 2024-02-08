Химическая промышленность Германии вернулась в 1995-й год, и сокращение продолжается

Германия переходит на импорт пластика: химпроизводство скатилось на 28 лет назад

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефтегазовая промышленность в Европе продолжает оставаться дорогой и энергоемкой, в то время как химическая промышленность Германии продолжает сворачивать производство. В декабре прошлого года отрасль достигла уровня, который был актуальным 28 лет назад, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by The U.S. Food and Drug Administration is licensed under Public domain

Согласно данным немецкой службы статистики Destatis, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года производственный индекс энергоемких отраслей страны снизился более чем на 20%, а химической промышленности — на 24%. В декабре 2023 года снижение продолжилось, составив 5% и 6% соответственно по сравнению с ноябрем.

Журналист Bloomberg Жавье Блас отмечает, что химическая промышленность Германии достигла уровня производства, сопоставимого с 1995 годом. Однако, снижение производства пластика в Германии не следует рассматривать как победу в борьбе с ним. Европа по-прежнему потребляет значительное количество пластмассы, включая пенопласт, краски, смолы и другие продукты, производимые нефтехимическими заводами, просто импортируя эти материалы вместо того, чтобы производить их на местном уровне.

Оптовая стоимость газа в США продолжает оставаться значительно ниже, чем в Европе, около $100. Поэтому компаниям более выгодно приобретать этилен в Техасе и доставлять его в Европу для последующей переработки, чем производить его на месте. Это приводит к потере экономической активности в Европе, дезинтеграции торгового баланса и, в конечном итоге, к уменьшению числа рабочих мест и угрозе энергетической безопасности.

Примером такого явления является химический концерн BASF, который является крупнейшим в мире.