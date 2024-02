Химическая промышленность Германии вернулась в 1995-й год, и сокращение продолжается

Нефтегазовая промышленность в Европе продолжает оставаться дорогой и энергоемкой, в то время как химическая промышленность Германии продолжает сворачивать производство. В декабре прошлого года отрасль достигла уровня, который был актуальным 28 лет назад, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by The U.S. Food and Drug Administration is licensed under Public domain