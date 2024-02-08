Экономист предупредила о рисках банковских инвестиционных копилок. АСВ их не защищает

Экономист Проданова назвала риск минусом банковских инвесткопилок

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время финансовые учреждения предлагают клиентам новый вид продукта — инвесткопилки. Они не только способствуют постепенному накоплению средств, но и предоставляют возможность инвестирования, даже без специальных знаний о фондовом рынке.

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На такие счета могут переводиться суммы, округлённые до ближайшего целого от повседневных расходов, заданных владельцем, а также кэшбек, проценты на остаток и другие небольшие поступления. Пополнить инвесткопилку можно как вручную, так и установив регулярные автоматические переводы.

Однако, прежде чем выбрать этот инструмент, следует учитывать несколько важных моментов. Экономист и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова предупреждает об этом.

"Следует понимать, что инвесткопилка не является обычным банковским вкладом или счетом. В отличие от них, здесь не предусмотрен фиксированный процент дохода. Это скорее специальный брокерский счёт, средства на котором не защищены агентством по страхованию вкладов. Таким образом, в случае банкротства банка вложения не будут возвращены", — поясняет эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, никто не может гарантировать доходность инвестиций, добавляет экономист.

"На рынке цена пая может как расти, так и падать. Если цена пая растёт, инвесткопилка прибыльна, в противном случае — ситуация может быть печальной. Следует помнить, что вывод средств из инвесткопилки подлежит налогообложению по ставке 13% от дохода, который будет удержан автоматически", — уточняет Проданова.

Несмотря на бесплатное обслуживание инвесткопилки, управляющая компания взимает свой процент от стоимости паев. Кроме того, расходы на обслуживание фонда и управление ими будут учтены при выводе средств.