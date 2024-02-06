В Японии заявили о важности для страны проекта на российском Сахалине

Японцы категорически не хотят уходить с проекта "Сахалин-2"

Глава японской компании Mitsubishi Corporation Кацуя Наканиси заявил, что проект "Сахалин-2" чрезвычайно важен для стабильного снабжения Японии энергоресурсами.

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В интервью агентству Reuters глава японской компании сообщил, что Mitsubishi Corporation тщательно отслеживает развитие событий вокруг этого проекта.

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа. Проект включает разработку Пильтун-Астохского месторождения (нефтедобыча) и Лунского (добыча газа). Инфраструктура проекта включает три морские платформы, общий береговой технологический комплекс, терминал для отгрузки нефти и завод по сжижению газа.

Летом 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с этим указом оператором проекта "Сахалин-2" стала российская компания ООО "Сахалинская энергия". Японские компании Mitsui и Mitsubishi согласились на изменение юрисдикции и сохранение своих долей в проекте (соответственно 12,5% и 10%).

Компания Shell, которая владела 27,5% доли, отказалась от неё. В апреле правительство России одобрило продажу этой доли компании "Новатэк". "Газпрому" принадлежит 50%, компания крупнейший участник нового оператора.

В Токио неоднократно заявляли о важности проектов по добыче энергоресурсов на Сахалине — причём как на уровне компаний, в этих проектах участвующих, так и на уровне властей страны. Так что сказанное главой Mitsubishi Corporation следует понимать так, что в Японии не происходит никакого изменения во мнениях на этот счёт.