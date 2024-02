В Японии заявили о важности для страны проекта на российском Сахалине

Глава японской компании Mitsubishi Corporation Кацуя Наканиси заявил, что проект "Сахалин-2" чрезвычайно важен для стабильного снабжения Японии энергоресурсами.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International