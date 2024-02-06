Министр финансов Германии заявил, что страна более не конкурентоспособна

"Мы больше не конкурентоспособны": министр финансов Германии заявил об обнищании страны

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Германии Кристиан Линднер обеспокоен ситуацией в экономике страны. По его словам, отсутствие экономического роста делает Германию неконкурентоспособной и приводит к её быстрому обеднению. Линднер является лидером либеральной Свободной демократической партии (СвДП). И, соответственно, представляет эту партию в коалиционном правительстве ФРГ.

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"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста", — сказал министр, выступая на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

Рост экономики Германии в 2024 году Согласно Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируется на уровне 0,3 процента. В ОЭСР сократили его почти вдвое по сравнению с более ранними прогнозами.

Также отмечается, что промышленное производство в стране находится на самом низком уровне с 2008 года, времени мирового финансового кризиса.

Линднер подчеркнул необходимость выводов из подобных аналитических данных, заявив, что обеспечение социальных благ и реализация экологических проектов возможны лишь при условии экономического процветания. Он призвал к развитию более гибкого рынка труда и сокращению бюрократии с целью перехода к "социальной рыночной экономике".

По предварительным данным федерального статистического бюро Германии, в 2023 году ВВП страны снизился на 0,3 процента, а объём промышленного производства упал на два процента.

Отмечается небольшой рост в отраслях, связанных с производством автомобилей и транспортного оборудования. И спад в секторах, зависящих от колебаний цен на энергоносители, таких как химическая и металлургическая промышленность.