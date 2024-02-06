"Зима на дворе". Экономист Андронова нашла объяснение высоким ценам на огурцы и помидоры в России

Экономист Андронова объяснила высокие цены на огурцы и помидоры в России сезонностью

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор

Высокая стоимость тепличного производства в РФ, подорожание электроэнергии и бензина привели к росту цен на помидоры и огурцы. Об этом Pravda.Ru заявила доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова.

Фото: Sun Gold Tomatoes by Dwight Sipler

"Вообще, зима на дворе. Это сезонное явление. Потому что энергия дорожает. Мы откуда берем огурцы и помидоры? Мы берем их из теплиц. Соответственно, дорожает электроэнергия, дорожает бензин. А он дорожает, если вы обратили внимание. Соответственно, доставка становится дороже. Вот и всё", — сказала она.

По словам собеседницы Pravda. Ru, цена на эти товары упадут, когда будет сезон, но точно не зимой.

По информации СМИ, цены на овощи растут на глазах: всего за пару недель они увеличились на 50-70 рублей.

Так, килограмм гладких огурцов в середине января стоил от 150 до 250 рублей, а сейчас цены варьируются от 220 до 300 рублей. За килограмм красных тепличных томатов просят от 230 до 300 рублей. За сливовидные приходится платить больше 280-295 рублей. Еще выше цены на розовые помидоры — 320-340 рублей.