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Сделки на Мосбирже в январе заключали 3,7 млн человек

Сделки на Московской бирже в январе заключили 3,7 млн человек

1:39
Экономика

На Мосбирже сообщили о том, что сегодня о том, что количество частных инвесторов на ее платформе, попросту говоря — клиентская база брокеров в России, превысило 30 миллионов.

Сделки на Московской бирже в январе заключили 3,7 млн человек
Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

Cогласно опубликованной сегодня информации, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам января 2024 года достигло 30,2 млн, ими открыто 53,3 млн счетов. Более того, сделки на Мосбирже в январе подписали 3,7 млн частных инвесторов.

Кроме того, сообщается, что доля физических лиц в объеме торгов акциями достигла 76%, в объеме торгов облигациями — 32%, на спот-рынке валюты — 13%, на срочном рынке — 67%. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в январе 2024 года увеличился на 18% относительно января 2023 года. Он составил 63,4 млрд рублей. Из них в облигации вложено 43 млрд рублей, в акции — 8,1 млрд рублей.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе составило 5,8 млн.

Ранее сообщалось о том, что российский ЦБ в настоящее время находится в завершающей стадии заключения соглашения с международными юридическими фирмами относительно представления интересов России в случае судебных разбирательств по вопросу о замороженных активах.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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