Почему в России ожидается рост цен на гвоздики, объяснил экономист Холод

Доктор экономических наук Леонид Холод объяснил, как запрет на импорт гвоздик отразится на цены на цветы в России.
Эксперт рассказал, что экономический закон говорит о неизбежном росте цен на гвоздики после перекрытия канала поставок через Эквадор.
Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на недвижимость.
"Это приведёт к логическому увеличению стоимости из-за дефицита. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков и наладить поставки, чтобы уравнять дисбаланс спроса и предложения", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Экономист объяснил, что если к 8 марта поставки цветов не будут налажены, то ожидается ажиотажный спрос на гвоздики, которые поступят в продажу по максимально высокой цене.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.