Почему в России ожидается рост цен на гвоздики, объяснил экономист Холод

Your browser does not support the audio element.

Доктор экономических наук Леонид Холод объяснил, как запрет на импорт гвоздик отразится на цены на цветы в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Sheila Sund from Salem, United States is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.