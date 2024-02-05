Почему в России ожидается рост цен на гвоздики, объяснил экономист Холод

Экономист Холод предупредил о скачке цен на гвоздики в России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доктор экономических наук Леонид Холод объяснил, как запрет на импорт гвоздик отразится на цены на цветы в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Sheila Sund from Salem, United States is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Эксперт рассказал, что экономический закон говорит о неизбежном росте цен на гвоздики после перекрытия канала поставок через Эквадор.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на недвижимость.

"Это приведёт к логическому увеличению стоимости из-за дефицита. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков и наладить поставки, чтобы уравнять дисбаланс спроса и предложения", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Экономист объяснил, что если к 8 марта поставки цветов не будут налажены, то ожидается ажиотажный спрос на гвоздики, которые поступят в продажу по максимально высокой цене.