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Yandex N.V. продала российский «Яндекс» частным лицам

Нидерландская Yandex N.V. продала российский «Яндекс» частным лицам

1:51
Экономика

Компания Yandex N. V. (Нидерланды) заключила договор о сделке с российским "Яндексом". Речь идёт о продаже консорциуму частных инвесторов. Цена сделки — 475 миллиардов рублей. Когда сделка будет заключена Yandex N. V. больше не будет головной компанией группы. Отмечается, что в августе компания сменит название. Информацию приводит пресс-служба российской компании.

Нидерландская Yandex N.V. продала российский «Яндекс» частным лицам
Фото: yandex.ru

Как отмечается в сообщении, новой головной структурой станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс". Управлять компанией будет Артем Савиновский. Компания оставит за собой Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центры в Финляндии. Отмечается, что Yandex N. V. останется владельцем правами своих технологий до конца этого года.

Отмечается, что основным владельцем "Яндекса" останется ЗПИФ "Консорциум.Первый". Кроме того, в консорциум вошла структура предпринимателя фонда LETA Capital Александра Чачава, а также структура "Инфинитум", группа "Лукойл".

Никто не может контролировать свою долю, но "Консорциум.Первый" может номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс". Отмечается, что структура способна сохранить процессы управления в компании.

Сделку по продаже бизнеса "Яндекса" согласуют акционеры Yandex N. V., а также регулирующие органы.

Ранее сообщалось о том, что американская компания OpenAI сообщила, что её чат-бот ChatGPT недоступен в РФ. До этого глава Минцфиры Максут Шадаев предположил, что госуслуги будут оказывать онлайн, а все консультации станет давать ChatGPT, заполняя за пользователем необходимые документы.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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