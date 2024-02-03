Китай помог Северной Корее выйти на мировой рынок с помощью накладных ресниц

КНДР из-за санкций испытывает недостаток иностранной валюты. Страна долгие годы искала пути обхода ограничений, торговала оружием, прибегала к помощи хакеров и даже открыла сеть ресторанов традиционной кухни по всему миру, доход от которых шел в бюджет страны, в том числе на оборонные цели.
По информации Reuters, Пхеньян нашёл важный канал получения валюты. Им стала торговля накладными ресницами и париками. Почти весь заявленный экспорт Северной Кореи идёт в Поднебесную, а парики и накладные ресницы составили почти 60% экспорта государства в 2023 году. Страна экспортировала в Китай 1 680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн. Согласно данным китайской таможни, экспорт КНДР вырос более чем в два раза.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.