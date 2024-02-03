Сентаор Тэд Круз рассказал о "субсидиях Путину от Байдена": президент США "помогает Путину"

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден, запретив экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за границу, фактически поддерживает Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина. Это заявление было сделано им в ходе выступления на Fox Business.

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Круз выразил убеждение, что решение Байдена объявить мораторий на будущие экспортные поставки СПГ приравнивается к «субсидии Путину от Байдена». Он подчеркнул, что такое действие лишает американцев рабочих мест и, на его взгляд, непосредственно «помогает Путину». Сенатор выразил убеждение, что это решение свидетельствует о слабости Байдена.

Напомним, что в начале января администрация Байдена ввела временный мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ с целью изучения влияния этой деятельности на климат и национальную безопасность. В Европейской комиссии подчеркнули, что отсрочка одобрения новых поставок СПГ из США не повлияет на поставки в ЕС в короткосрочной и среднесрочной перспективе.