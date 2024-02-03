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Сентаор Тэд Круз рассказал о "субсидиях Путину от Байдена": президент США "помогает Путину"

1:06
Экономика

Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден, запретив экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за границу, фактически поддерживает Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина. Это заявление было сделано им в ходе выступления на Fox Business.

Сентаор Тэд Круз рассказал о "субсидиях Путину от Байдена": президент США "помогает Путину"
Фото: flickr. com by kees torn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Круз выразил убеждение, что решение Байдена объявить мораторий на будущие экспортные поставки СПГ приравнивается к «субсидии Путину от Байдена». Он подчеркнул, что такое действие лишает американцев рабочих мест и, на его взгляд, непосредственно «помогает Путину». Сенатор выразил убеждение, что это решение свидетельствует о слабости Байдена.

Напомним, что в начале января администрация Байдена ввела временный мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ с целью изучения влияния этой деятельности на климат и национальную безопасность. В Европейской комиссии подчеркнули, что отсрочка одобрения новых поставок СПГ из США не повлияет на поставки в ЕС в короткосрочной и среднесрочной перспективе.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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