Рост стоимости грейпфрутов на 30%: причины и последствия

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Cтоимость грейпфрутов увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим годом, сообщила aif.ru кандидат экономических наук и доцент Департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Наталья Орлова. Эксперт выделила несколько факторов, таких как транспортные расходы и ввозные таможенные пошлины, оказавших воздействие на увеличение цен в рознице.

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Ценовые категории и мировые тенденции

Согласно Орловой, в рознице цены на грейпфруты варьируются от 150-180 рублей за килограмм до 735 рублей в магазинах высокой ценовой категории. Эксперт связывает увеличение цен с мировыми тенденциями, такими как рост транспортных затрат.

Спад производства и влияние таможенных пошлин

Эксперт также отмечает спад производства грейпфрутов в мире, который составил 10% в 2023 году, а экспорт снизился на 13,2%. Ставка ввозной таможенной пошлины на грейпфруты составляет 5%, что также влияет на конечную цену для потребителей.

Импорт и популярность грейпфрутов

Россия в основном импортирует грейпфруты из Турции, а также из других стран, таких как Китай, ЮАР и Египет. Активный сезон продаж цитрусов в России приходится на период с октября по март, с пиковым месяцем в феврале.

Общий тренд по удорожанию фруктов

В преддверии Нового года эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости фруктов, включая грейпфруты, на 5-10%. В частности, апельсины, подорожавшие на 70% за год, могут вырасти еще на 10% из-за увеличенного спроса перед праздниками.