Авиакомпания Red Wings: Ту-214, вылетевший из Жуковского, приземлился в Сочи.

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Авиакомпания Red Wings успешно осуществила свой первый пассажирский рейс на самолете Ту-214. Рейс стартовал из аэропорта Жуковский в Подмосковье и завершился в Сочи, как сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Фото: airliners. net by Oleg V. Belyakov - AirTeamImages is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ранее авиакомпания анонсировала свои планы по запуску международных рейсов на отреставрированных российских самолетах Ту-214 и Ту-204. В феврале 2024 года было объявлено о начале пассажирских перевозок на модернизированном Ту-214. Первые рейсы на этом самолете были запланированы в Сочи, Ереван, Батуми и Тель-Авив.

Согласно сообщению, аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс компании Red Wings из Москвы, прибывший на обновленном Ту-214. Первый рейс получил теплый прием с водной аркой, а заполненность самолета составила более 90%. В ближайшие недели планируется выполнение международных рейсов из аэропорта "Домодедово" в направлениях Ереван и Батуми, а позднее – в Тель-Авив, сообщили в авиагавани, сообщает 1prime.ru.