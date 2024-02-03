Опасность новой функции WhatsApp*: как мошенники используют демонстрацию экрана в ходе видеозвонка

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Летом прошлого года WhatsApp представил новую функцию — демонстрацию экрана во время видеозвонков. Однако мошенники оперативно воспользовались этим инструментом, стремясь получить несанкционированный доступ к личным данным и финансовым ресурсам граждан. Об этом рассказал Ваге Закарян, руководитель команды разработки суперприложения Gem Space, в беседе с агентством "Прайм".

Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla is licensed under public domain

Методы мошенников

Прошлым летом WhatsApp представил новую функцию — демонстрацию экрана во время видеозвонка. Однако этот инструмент быстро стал объектом интереса мошенников, использующих его для получения доступа к личной информации и финансам граждан.

Ловушки использования экрана во время видеозвонка

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space, Ваге Закарян, подчеркивает, что доступ к экрану смартфона упрощает задачу мошенникам, позволяя им действовать более активно и настойчиво. С учетом того, что в телефоне хранится множество важной информации, демонстрация экрана во время видеозвонка становится опасным действием, аналогичным приглашению незнакомого человека в свой дом.

Риски для пользователей

Эксперт объясняет, что мошенник, имея доступ к экрану, может получить значительное количество личной информации о пользователе, включая данные о банковских приложениях, онлайн-покупках и социальных сетях. Это может послужить основой для мошенников, представляющихся сотрудниками банка или взламывающих аккаунты пользователя.

Меры предосторожности

Чтобы обезопасить себя, необходимо поддерживать бдительность при общении с незнакомыми людьми. Эксперт напоминает о важности соблюдения основных правил безопасности в интернете, таких как минимизация предоставляемой информации незнакомым лицам и избегание отправки через мессенджеры и социальные сети паспортных данных, а также банковских карт и счетов.

Советы эксперта

Эксперт рекомендует перепроверять информацию с помощью ответного звонка в банк или родственнику перед осуществлением любых действий, связанных с отправкой денег или личных данных.

WhatsApp и его функциональность

WhatsApp, принадлежащий компании Meta, предоставляет возможность отправки и получения сообщений, звонков, фотографий, видео, документов и голосовых сообщений.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская