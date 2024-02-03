С полок магазинов может пропасть шоколад: как вышло, что любимое лакомство исчезнет

Дефицит шоколада в России: причины и последствия

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В текущем году российские производители кондитерских изделий сталкиваются с прогнозируемым дефицитом шоколада в стране, вызванным увеличением цен на какао-бобы и трудностями в их поставках.

Фото: flickr. com by Mohammed Moosa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Цены на какао-масло и молотое какао выросли на 150 процентов за последний год. Большинство поставщиков предпочитают не реализовывать сырье, стараясь извлечь максимальную прибыль из продолжающегося роста цен.

Такая обстановка уже привела к дефициту какао-бобов, что может привести к исчезновению высококачественного шоколада из магазинов. В свою очередь, производители вынуждены будут искать замену какао-бобам с использованием других компонентов.

Кроме того, торговые сети не разрешают повышение цен на конечную продукцию, несмотря на рост стоимости сырья. Это может привести к отказу некоторых предприятий от производства значительной части своей продукции.

Ранее было подчеркнуто, как различить настоящий шоколад по упаковке. Продукт высокого качества обычно содержит такие компоненты, как "масло какао" и "какао тертое". Какао-порошок с более бландным вкусом обычно стоит дешевле. Покупателям рекомендуется избегать шоколада с кокосовым или пальмовым маслом в составе, сообщает Газета.ру.