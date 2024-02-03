Не уйти в убыток: как создать основательную финансовую подушку при инвестировании

Успешные стратегии инвестирования: как сохранить и приумножить капитал

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждый новичок в инвестировании, безусловно, стремится к прибыли, часто недостаточно глубоко оценивая вероятность возможных убытков. Тем не менее, следует уделять первостепенное внимание возможным потерям. Существует пять надежных лайфхаков, способствующих минимизации рисков и увеличению своего капитала.

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Формирование финансовой подушки

Прежде чем рассматривать инвестирование, важно создать финансовую подушку, достаточную на полгода жизни. Совет эксперта Сергея Елина — оценивать свою финансовую стойкость и готовность к риску, пишет 1prime.ru.

Регулярные отложения

Ставьте привычку откладывать 10-20% своего дохода каждый месяц. Это даст вам финансовую стабильность и уменьшит риск при инвестировании.

Доверьтесь профессионалам

Управление собственными инвестициями может быть сложным. Лучше доверьтесь опытным специалистам, чтобы избежать рисков, связанных с самостоятельным участием на финансовых рынках.

Понимание формы инвестирования

Ясно определите, является ли ваш вклад заемом или приобретением доли в бизнесе. Разница важна, так как она влияет на ваши права и риски в инвестиционном процессе.

Защита интересов в договоре

При инвестировании в бизнес, включите в договор условия конвертируемого займа. Это обеспечит вам возможность перехода от процентов к долевому участию в случае успеха проекта.