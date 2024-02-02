Риск девальвации имеется: гражданам РФ рассказали об изменениях курсов валют

Экономист Кульбака заявил, что курсы доллара и евро в феврале будут в текущих пределах

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Серьёзных изменений в курсах евро и доллара не произойдёт. По мнению аналитика и экономиста Николая Кульбаки, курсы всё больше поддаются управлению со стороны Минфина и Центрального банка. Специалист прогнозирует их жёсткое удержание. На данный момент не наблюдаются серьёзных проблем с бюджетом.

Фото: https://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5857984386

Аналитик допустил небольшое снижение курсов через некоторое время, поскольку рано или поздно в этом возникнет необходимость.

"Мы не понимаем, сколько денег уходит на государственные расходы и какой приток доходов от продажи энергоресурсов. Не понимаем, как колеблется цена, ситуация на рынке быстро меняется", — пояснил специалист в беседе с Телеканалом "360".

Он допустил необходимость девальвации спустя несколько месяцев.

Кульбака не рекомендует гражданам РФ приобретать иностранную валюту, чтобы с помощью неё в короткое время получить доход. Она подойдёт для долгосрочных вложений, подчеркнул специалист, имея в виду доллар и евро.

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