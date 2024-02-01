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Reuters полагает, что нефть из России теряет привлекательность для Индии

Reuters считает, что российская нефть теряет привлекательность для Индии

1:18
Экономика

Второй месяц подряд Индия снижает объёмы поставок сырой нефти из России. Этот тренд обусловлен нарастающим давлением западных санкций, полагает Reuters.

Reuters считает, что российская нефть теряет привлекательность для Индии
Фото: by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В материале агентства сообщается, что снижение привлекательности российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов вызвано несколькими факторами.

Среди них — сокращение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной, введение санкций США в отношении судовладельцев, перевозящих российскую нефть по ценам, превышающим так называемый потолок цен в 60 долларов за баррель, а также увеличение премий за поставки нефти из-за нападений в Красном море.

Руководитель аналитического отдела APAC в Vortexa Серена Хуан подчеркнула, что сокращение импорта российской нефти в Индию составило 4,2 процента, снизившись до 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Эксперт считает, что поставки российской нефти в Индию могут продолжить снижаться в ближайшие месяцы.

Отметим, что индийские чиновники ранее неоднократно утверждали, что компании страны не ориентируются на какого-либо поставщика и будут покупать в той стране или нескольких странах, где предложение окажется наиболее привлекательным по цене.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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