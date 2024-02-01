Reuters полагает, что нефть из России теряет привлекательность для Индии

Reuters считает, что российская нефть теряет привлекательность для Индии

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Второй месяц подряд Индия снижает объёмы поставок сырой нефти из России. Этот тренд обусловлен нарастающим давлением западных санкций, полагает Reuters.

Фото: by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В материале агентства сообщается, что снижение привлекательности российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов вызвано несколькими факторами.

Среди них — сокращение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной, введение санкций США в отношении судовладельцев, перевозящих российскую нефть по ценам, превышающим так называемый потолок цен в 60 долларов за баррель, а также увеличение премий за поставки нефти из-за нападений в Красном море.

Руководитель аналитического отдела APAC в Vortexa Серена Хуан подчеркнула, что сокращение импорта российской нефти в Индию составило 4,2 процента, снизившись до 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Эксперт считает, что поставки российской нефти в Индию могут продолжить снижаться в ближайшие месяцы.

Отметим, что индийские чиновники ранее неоднократно утверждали, что компании страны не ориентируются на какого-либо поставщика и будут покупать в той стране или нескольких странах, где предложение окажется наиболее привлекательным по цене.