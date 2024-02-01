Reuters полагает, что нефть из России теряет привлекательность для Индии

Второй месяц подряд Индия снижает объёмы поставок сырой нефти из России. Этот тренд обусловлен нарастающим давлением западных санкций, полагает Reuters.
В материале агентства сообщается, что снижение привлекательности российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов вызвано несколькими факторами.
Среди них — сокращение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной, введение санкций США в отношении судовладельцев, перевозящих российскую нефть по ценам, превышающим так называемый потолок цен в 60 долларов за баррель, а также увеличение премий за поставки нефти из-за нападений в Красном море.
Руководитель аналитического отдела APAC в Vortexa Серена Хуан подчеркнула, что сокращение импорта российской нефти в Индию составило 4,2 процента, снизившись до 1,3 миллиона баррелей в сутки.
Эксперт считает, что поставки российской нефти в Индию могут продолжить снижаться в ближайшие месяцы.
Отметим, что индийские чиновники ранее неоднократно утверждали, что компании страны не ориентируются на какого-либо поставщика и будут покупать в той стране или нескольких странах, где предложение окажется наиболее привлекательным по цене.
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