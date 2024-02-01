Австрия стала экспортёром энергоресурсов благодаря России

Россия помогла Австрии стать экспортёром энергоресурсов

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые за две десятилетия Австрия стала нетто-экспортером энергоресурсов. А произошло это благодаря устойчивым поставкам природного газа из России, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: openverse.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Впервые за два десятка лет Австрия экспортировала больше энергетических ресурсов, чем импортировала. Это стало возможным благодаря стабильным поставкам газа из России и низкому уровню потребления энергии в стране.

Рост цен на газ и электроэнергию вынудил потребителей снизить энергопотребление, так что газовая компания OMV AG и энергетическая компания Verbund AG смогли увеличить поставки топлива в соседние страны.

Компания OMV сообщила, что в 2023 году Россия поставила всю согласованную квоту газа в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом", рассчитанного до 2040 года. Австрия импортировала почти вдвое больше газа, чем требовалось её экономике, что позволило трейдерам реализовать почти 90 тераватт-часов топлива на внешних рынках.

Аналогичная тенденция наблюдается в энергетической сфере. Внутреннее потребление электроэнергии снизилось на 5,3%, в то время как производство гидроэнергии увеличилось на пятую часть по сравнению с предыдущим годом.

По данным регулятора E-Control, с 2003 года Австрия впервые экспортировала больше энергоресурсов, чем импортировала. Экспорт электроэнергии вырос на почти девять процентов, достигнув отметки в 21,62 тераватт-часа, в то время как импорт снизился на 25 процентов до 21,55 тераватт-часа.