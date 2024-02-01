Китай предупредил Украину о проблемах в отношениях

Китай предупредил Украину о грядущих проблемах в отношениях двух стран

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай предупредил Украину о возможных проблемах в отношениях двух стран в связи с тем, что Киев объявил 14 китайских компаний "международными спонсорами войны", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Предостережение было передано послом Китая на Украине Фань Сяньжуном в ходе встречи с высокопоставленными представителями украинского правительства.

По информации источников, посол выразил мнение, что действия Киева могут негативно сказаться на дипломатических отношениях между двумя странами. Отмечается, что Китай не ставил никаких условий и не устанавливал сроки, а лишь выразил мнение относительно списка компаний.

В украинский список "спонсоров войны" были включены 14 китайских компаний, в том числе такие крупные игроки в нефтегазовой сфере, как CNPC, Sinopec Group и CNOOC.

Китай ранее выражал недовольство решением Украины включить китайские нефтегазовые компании в указанный список. Министерство иностранных дел КНР призывало Киев "немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное воздействие".

Стоит отметить, что в этот перечень также включены компании из других стран — в их числе США, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Бельгия.

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что Владимир Зеленский не смог добиться встречи с китайской делегацией во главе с председателем Госсовета КНР Ли Цяном на Всемирном экономической форуме в Давосе.

Впоследствии Зеленский заявил, что сам не хотел встречаться с китайской делегацией. Обосновал он это тем, что уровень делегации не соотвествовал его уровню. "Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая", — заявил он.

"Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения", — сказал Зеленский.

Отметим, что не только Китай выражает недовольство украинским списком. Ранее также негативно о нём отзывались, например, в Венгрии.