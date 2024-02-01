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Цены на продовольствие в России начали падать: проверить может каждый

1:14
Экономика

В течение долгого времени цены на продукты, особенно на куриные яйца, оставались одной из самых обсуждаемых тем среди россиян. Однако в последние дни наблюдается снижение стоимости яиц. Представители Росстата предоставили информацию о текущей динамике цен на яйца и другие товары.

Цены на продовольствие в России начали падать: проверить может каждый
Фото: flickr. com by Pixel.la Free Stock Photos is licensed under public domain

Согласно заявлению ведомства, за последнюю неделю цены на куриные яйца упали на один процент, охватывая всю страну. Похожая тенденция отмечена и в случае куриного мяса, где цена снизилась на половину процента.

Снижение цен затронуло и другие продукты. Стоимость свинины, подсолнечного масла, помидоров и гречки уменьшилась на 0,3 процента. Небольшое снижение цен (0,1%) также отмечено в категории фруктово-ягодных консервов для детского питания.

Тем не менее, некоторые продукты продемонстрировали увеличение цен. Белокочанная капуста подорожала на 3,3 процента, а цены на огурцы и столовую свеклу выросли соответственно на 2,6 и 2 процента.

Напишите в комментариях, какова ситуация с ценами на продукты в вашем городе?

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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