Цены на продовольствие в России начали падать: проверить может каждый

В течение долгого времени цены на продукты, особенно на куриные яйца, оставались одной из самых обсуждаемых тем среди россиян. Однако в последние дни наблюдается снижение стоимости яиц. Представители Росстата предоставили информацию о текущей динамике цен на яйца и другие товары.
Согласно заявлению ведомства, за последнюю неделю цены на куриные яйца упали на один процент, охватывая всю страну. Похожая тенденция отмечена и в случае куриного мяса, где цена снизилась на половину процента.
Снижение цен затронуло и другие продукты. Стоимость свинины, подсолнечного масла, помидоров и гречки уменьшилась на 0,3 процента. Небольшое снижение цен (0,1%) также отмечено в категории фруктово-ягодных консервов для детского питания.
Тем не менее, некоторые продукты продемонстрировали увеличение цен. Белокочанная капуста подорожала на 3,3 процента, а цены на огурцы и столовую свеклу выросли соответственно на 2,6 и 2 процента.
Напишите в комментариях, какова ситуация с ценами на продукты в вашем городе?
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