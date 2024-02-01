Цены на продовольствие в России начали падать: проверить может каждый

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение долгого времени цены на продукты, особенно на куриные яйца, оставались одной из самых обсуждаемых тем среди россиян. Однако в последние дни наблюдается снижение стоимости яиц. Представители Росстата предоставили информацию о текущей динамике цен на яйца и другие товары.

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Согласно заявлению ведомства, за последнюю неделю цены на куриные яйца упали на один процент, охватывая всю страну. Похожая тенденция отмечена и в случае куриного мяса, где цена снизилась на половину процента.

Снижение цен затронуло и другие продукты. Стоимость свинины, подсолнечного масла, помидоров и гречки уменьшилась на 0,3 процента. Небольшое снижение цен (0,1%) также отмечено в категории фруктово-ягодных консервов для детского питания.

Тем не менее, некоторые продукты продемонстрировали увеличение цен. Белокочанная капуста подорожала на 3,3 процента, а цены на огурцы и столовую свеклу выросли соответственно на 2,6 и 2 процента.

Напишите в комментариях, какова ситуация с ценами на продукты в вашем городе?