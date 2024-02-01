Контролировать выполнение банками новых требований с 1 февраля 2024 года может каждый гражданин

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новое правило для вкладчиков в России вступило в силу с 1 февраля, как напомнил Центробанк, стремящийся защищать интересы обычных граждан.

Фото: commons.wikimedia. org by КонстантинЕвстегнеев1996 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Это правило призвано снизить риск потери выгоды из-за недостаточного информирования со стороны финансовых учреждений.

Нововведение связано с законом, подписанным президентом еще в августе, но которое вступило в силу только с начала февраля.

Согласно новому закону, банки обязаны уведомлять своих клиентов о приближающемся окончании срока действия их депозитов не позднее чем за пять календарных дней до автоматического закрытия депозита.

Цель Центробанка заключается в том, чтобы помочь вкладчикам более осознанно управлять своими деньгами и получать прибыль. Теперь клиенты не рискуют пропустить сроки или запутаться в датах, поскольку финансовые учреждения обязаны напомнить им о необходимости переоформления вклада.

Это особенно важно для тех, кто открыл вклад по условиям с низким процентом. Например, с увеличением ключевой ставки с 7,5% до 16% за полгода, выгода от вклада значительно возрастает, что является примером выгодного управления финансами.