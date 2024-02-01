Утечка капитала из России, снижение цен на газ и нефть приведут к курсу 120 рублей за доллар

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Андрей Лобода выразил озабоченность возможным повышением курса доллара до 120 рублей во втором квартале текущего года. Это объясняется снижением цен на газ и нефть, а также утечкой капитала из страны. Он отметил, что существует серьезная вероятность того, что рубль может упасть до отметки 110-120 за доллар из-за отмены обязательной продажи экспортерами валютной выручки в апреле-мае. Эксперт оценил вероятность реализации этого сценария в 25 процентов.

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В то же время Лобода не исключил возможности укрепления национальной валюты благодаря ужесточению монетарной политики Центробанка и Минфина, а также сохранению ключевой ставки на уровне 16 процентов. Однако он подчеркнул, что геополитические риски также могут оказать влияние на курс валюты.

Что касается курса валют на февраль, Лобода прогнозирует его колебания в диапазоне от 85 до 93 рублей за доллар. Эти выводы он сделал в ходе беседы с порталом URA.RU.