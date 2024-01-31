Второй квартал 2024: риски для рубля — отток капитала, обвал экспорта и возможный рост доллара

Экономист Лобода предупредил о повышении курса доллара до 120 рублей

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение цен на газ и нефть, а также отток капитала из страны могут привести во втором квартале 2024 года (с апреля по июнь) к росту доллара до 120 рублей. Экономист и эксперт в области финансов и кредитования, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, предупредил о возможности такого сценария в беседе с URA. RU.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

"В целом во втором квартале 2024 года на фоне обвала экспорта товаров, оттока капитала и снижения цен на углеводороды существует серьезная угроза падения курса рубля до 110-120 рублей за доллар. Вероятность реализации такого сценария — 20-25%. Также новый скачок доллара возможен, когда отменят обязательную продажу экспортерами валютной выручки. Это может произойти в апреле-мае", — отметил Лобода.

Он также подчеркнул, что продление жесткой монетарной политики может оказаться на пользу рублю.

"Если до конца февраля будет объявлено, что обязательную продажу валюты экспортерами продлят и после 30 апреля, рубль может существенно укрепиться. Если Центробанк решит сохранить ключевую ставку на уровне 16%, то для рубля, скорее всего, это будет положительным сигналом. При этом геополитических рисков, новых санкций и каких-либо неожиданных "черных лебедей" никто не отменял. Так что прогнозируем в феврале 85-93 рублей за доллар", — добавил экономист.