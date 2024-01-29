Кому из граждан РФ повысят пособия в 2024 году, рассказал финансовый аналитик

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Юрий Юденков объяснил, кому повысят пособия и выплаты в 2024 году.
Эксперт объяснил, что в этому году россияне могут рассчитывать на повышение пенсии, пособий по безработице выплат инвалидам, ветеранам ВОВ и других военных конфликтов, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Ранее сообщалось, что в феврале повысят размер выплат семьям с детьми.
Маткапитал при рождении первенца вырастет до 630,4 тысячи рублей, а пособие при рождении ребёнка составит 24 604,3 рубля.
Юденков рассказал, что в 2024 году будет увеличен налог на роскошь.
"В этом году могут поднять не только социальные выплаты, но и налоги для обеспеченных граждан страны", — цитирует слова аналитика "Вечерняя Москва".
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.