Кому из граждан РФ повысят пособия в 2024 году, рассказал финансовый аналитик

Финансовый аналитик Юденков рассказал о повышении пособий в России в 2024 году

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Юрий Юденков объяснил, кому повысят пособия и выплаты в 2024 году.

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Эксперт объяснил, что в этому году россияне могут рассчитывать на повышение пенсии, пособий по безработице выплат инвалидам, ветеранам ВОВ и других военных конфликтов, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что в феврале повысят размер выплат семьям с детьми.

Маткапитал при рождении первенца вырастет до 630,4 тысячи рублей, а пособие при рождении ребёнка составит 24 604,3 рубля.

Юденков рассказал, что в 2024 году будет увеличен налог на роскошь.

"В этом году могут поднять не только социальные выплаты, но и налоги для обеспеченных граждан страны", — цитирует слова аналитика "Вечерняя Москва".