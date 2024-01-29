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В Китае рассказали о подарке России, сделанном администрацией Байдена

Sohu: администрация Байдена сделала подарок России

1:52
Экономика

Политика администрации нынешнего президента США фактически "заточена" на конфронтацию с Россией. На фоне этого недавние новости из Вашингтона выглядят несколько удивительно, поскольку они дали повод оппонентам Джо Байдена обвинить его… в помощи России.

Sohu: администрация Байдена сделала подарок России
Фото: CreativeCommons by andyarthur is licensed under CC BY 2.0

Дело в том, что власти США объявили о приостановке выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Там намерены изучить влияние планов по расширению добычи и экспорта газа на окружающую среду и глобальное потепление.

Экологические организации это решение приветствовали, а вот политические оппоненты нынешней администрации из республиканской партии его не одобрили, мягко говоря.

Как отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu, США вложили много сил в соперничество с Россией на энергетическом рынке.

Государства Евросоюза сейчас закупают значительные объёмы сжижженого природного газа у американских компаний. Причём по более высокой цене, чем ранее закупали в России. И развивают инфраструктуру по приёму СПГ, надеясь на увеличение поставок из США.

И в этот момент власти Соединённых Штатов запрещают выдавать новые лицензии на экспорт сжиженного газа, а также объявляют о приостановке строительства терминалов для поставок СПГ в США, говорится в материале Sohu.

С критикой на Байдена обрушился спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. Он заявил, что своими действиями американская администрация помогает России, поскольку она, дескать, вновь сможет нарастить поставки природного газа в Европу.

По мнению авторов материала, если Европе потребуется больше природного газа, то её первым выбором будет Россия. В перспективе сотрудничество между РФ и Евросоюзом может вернуться на прежний уровень, отмечается в материале.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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