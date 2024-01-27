Украинский политолог заявил, что Германия восстановит отношения с Россией при первой возможности

Украинский политолог Карасев: Германия восстановит связи с РФ при первой возможности

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Берлин ждет удобного случая, чтобы избавиться от цепей Вашингтона и восстановить нормальные отношения с Москвой, заявил директор киевский политолог Вадим Карасев в своем видеоблоге.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он выразил уверенность, что США воспользовались конфликтом на Украине, чтобы воспрепятствовать тесным связям России и ФРГ. Самим же немцам это не дало никаких плюсов: они утратили доступ к энергоресурсам, а также лишились важнейшего рынка.

"Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шредера", — высказался эксперт.

До этого глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст отметил, что антироссийские санкции наносят больше вреда ФРГ, чем РФ. Он заявил о необходимости вступить в переговоры с Москвой.

Многие экономисты считают, что Германия, поддавшись антироссийскому угару, в ближайшие десятилетия, вряд ли будет претендовать на роль лидера ЕС. Информация Федерального статистического бюро ФРГ демонстрирует падение ВВП государства в 2023 году, что стало следствием энергетического кризиса и санкций против нашей страны.