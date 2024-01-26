В 2023 году экспорт говядины из РФ достиг рекордных значений

Экспорт говядины из РФ увеличился почти в 16 раз в 2023 году

В 2023 году экспорт говядины из России вырос почти в 16 раз, достигнув, по итогу, рекордных величин — 41 тысячи тонн. По мнению специалистов, в текущем году экспортные поставки могут достигнуть нового максимума.

Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

Прогнозируется , что экспорт может вырасти до 45 тысячи тонн. Причём, известно, что больше половины поставок говядины из России приходится на Китай.

При этом в целом производство говядины в стране характеризуется стабильностью. За последние 10 лет оно опускалось ниже 1,6 млн тонн лишь дважды. В настоящее же время наблюдается рост производства, хотя и небольшими темпами. В основном, наращивание происходит за счёт холдингов.

Также указывается, что за последние десять лет объём выпускаемой говядины был зафиксирован ниже 1,6 млн тонн только дважды.