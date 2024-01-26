Стоит запастись: в России подорожает корм для кошек и собак

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В России вырастут цены на корм для кошек и собак

1:16
Экономика » Прогнозы и статистика

Российское дочернее предприятие швейцарской компании Nestle намерено увеличить отпускные цены на корма для кошек и собак на 12% с 5 февраля.

В России вырастут цены на корм для кошек и собак
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Изменение цен коснётся брендов Pro Plan, Purina One, "Гурмэ", "Дарлинг" и Felix", — пишет Telegram-канал "Раньше всех".

Влажные корма Purina One, "Гурмэ" и "Дарлинг" станут дороже у оптовиков на 4%. Сухой корм для кошек Felix — на 8%, сухие корма Purina One — подскочат в цене до 10%. Также изменения затронут стоимость товаров, которые часто используют в ветеринарных клиниках.

Компания аргументировала подорожание кормов увеличением закупочных цен на сырье на 11-25%. В частности, выросла стоимость куриных, мясных и рыбных ингредиентов и их производных. Помимо этого, Nestle объяснила рост цен ослаблением курса рубля.

Эксперты отмечают, что в последнее время многие производители кормов повышают цены, и рост отпускной цены на 10% в начале года не самое значительное, ведь производители могут поднимать цены из-за подорожания сырья, некоторых ингредиентов и других добавок, использующихся в производстве кормов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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