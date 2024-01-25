Немецкая экономика столкнулась с глубоким спадом

В Германии экономика застряла в рецессии на фоне ухудшения делового климата

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики Института экономических исследований Ifo констатировали, что немецкая экономика, которая считается самой крупной в Европе, застряла в рецессии, передаёт ТАСС.

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"В начале года настроения среди компаний еще больше ухудшились. Индекс делового климата Ifo скатился до 85,2 пункта в январе после 86,3 пункта в декабре", — заявили исследователи.

Вопреки надеждам экспертов, индекс не достиг отметки в 86,6 пункта, что говорит о негативных показателях важного экономического индикатора ФРГ. Специалисты уверены, что стране придётся столкнуться с ростом числа нарушений глобальных цепочек поставок, увеличением цен на энергоносители, инфляцией и падением спроса со стороны Поднебесной, являющейся одним из основных торговых партнеров ФРГ.

Методология, используемая Ifo, основана на совокупности структурированных исследований и опросов, направленных на сбор данных о предпринимательской активности и экономических ожиданиях.