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В Китае рассказали, как Евросоюза поплатился за насмешки насчёт российских активов

NetEase: ЕС поплатился за насмешки по поводу российских активов

Экономика

Отношения между Россией и странами Запада находятся в наихудшем состоянии с момента распада Советского Союза. У сторон серьёзные противоречия и не наблюдается желания идти на компромисс, говорится в материале, опубликованном на китайской онлайн-платформе NetEase.

NetEase: ЕС поплатился за насмешки по поводу российских активов
Фото: pxfuel.com

Сейчас в Евросоюзе всерьёз рассматривают вопрос о конфискации российских активов, которые хранились в западных банках. США, государства ЕС, Япония и Канада заморозили активы на сумму 300 миллиардов долларов. Большая часть из этой суммы, порядка 200 миллиардов, находится в Европе, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

По мнению его авторов, из комментариев некоторых представителей Евросоюза складывалось впечатление, будто вопрос уже решён. Официальные лица и различные эксперты в СМИ постоянно иронизировали над Россией, утверждая, что Москва лишится своих средств, полностью того заслуживая.

Однако с течением времени насмешки сменились растерянным молчанием, говорится в материале NetEase.

В середине января ведущие западные СМИ опубликовали ряд статей, из которых следует, что между странами Евросоюза нет единства относительно конфискации российских средств. Многие государства опасаются, что подобный шаг может повлечь тяжёлые последствия для самого ЕС. Вероятность того, что в Евросоюзе решатся принять такие меры, считается крайне низкой.

В итоге ЕС оказался в довольно нелепом положении. Европейские чиновники, политики, эксперты многократно заявляли о возможной конфискации российских средств. Но когда пришло время действовать, европейские власти отступили.

Как отмечают в Китае, такое поведение нанесло серьёзный удар по репутации Евросоюза, демонстрируя его слабость. А европейские чиновники заплатили за свои насмешки.

Отметим, впрочем, что о разногласиях в Евросоюзе по поводу конфискации замороженных российских активов было известно и ранее. Как раз из-за непредсказуемых экономических и юридических опасений. И пока они остаются серьёзным сдерживающим фактором. Даже несмотря на давление США — которое, впрочем, тоже будет усиливаться.

Так что пока рано говорить, что в этой истории поставлена точка. В феврале тему конфискации планируют обсудить лидеры стран Группы семи — возможно, тогда перспективы станут более ясными.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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