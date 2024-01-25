Негативный эффект новых условий льготной ипотеки назвали в «Сбере»

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый заместитель председателя "Сбера" Кирилл Царев заявил, что ужесточение правил выдачи льготной ипотеки в России сделало её недоступной для инвесторов.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В декабре прошлого года "Сбер" объявил, что ипотечные кредиты по программам с государственной поддержкой с середины января будут доступны только тем заёмщикам, которые приобретают недвижимость у застройщиков, являющихся партнерами банка. В результате клиенты, заинтересованные в покупке жилья в качестве инвестиции, перестали пользоваться госпрограммой. На льготных условиях ипотечным кредитованием пользуются преимущественно те, кто действительно нуждается в приобретении квартиры.

"После изменения условий видим, что, если квартира действительно нужна, клиент ищет те или иные варианты, как приобрести. Если вопрос был больше инвестиционный, тогда, возможно, проще от этой сделки отказаться", — прокомментировал Царев.

Зампред "Сбера" отметил также, что доходы банков от льготной ипотеки начали снижаться с сентября прошлого года, а к концу 2023-го упали почти до нуля. Когда власти изменили условия работы госпрограммы, "модель стала экономически нецелесообразна", считает Царев.

С января ряд крупнейших банков стран ввёл комиссии для застройщиков по программе льготной ипотеки. Это привело к отказу работы с кредитно-финансовыми учреждениями некоторых девелоперов, другие заложили издержки в конечную стоимость квартир, переложив их на плечи покупателей.