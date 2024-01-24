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Украинские власти намерены продать два крупных государственных банка иностранным инвесторам

Украина продаст иностранцам два государственных банка

Экономика » Финансы

Киев готовит к продаже иностранным инвесторам два государственных банка, сообщил замминистра финансов Украины Юрий Драганчук.

Украина продаст иностранцам два государственных банка
Фото: сommons.wikimedia.org by Revontulet

Речь идёт об "Укргазбанке" и "Сенс-банке" (Sense Bank), которые будут проданы в рамках стратегии украинских властей по уменьшению банковского сектора.

"Есть заинтересованность иностранных инвесторов, и мы активно готовим к продаже два государственных банка", — рассказал Драганчук.

Он подчеркнул, что правительство Украины, консультируемое Всемирным банком, разрабатывает законопроекты, призванные сделать процедуру продажи государственных кредитно-финансовых учреждений более прозрачной. Следующим в очереди на продажу, по словам чиновника, может стать "Приватбанк", но пока украинские власти готовы вкладывать в него деньги, поскольку он приносит в бюджет до миллиарда долларов ежегодно.

Драганчук добавил, что будущие иностранные владельцы государственных банков Украины проявляют нетерпение и "подгоняют" Киев, в связи с чем сделка может состояться уже в нынешнем году.

"Укргазбанк" перешел под контроль украинских властей в 2009 году после экономического кризиса. Сегодня он входит в пятерку крупнейших банков страны, государственная доля в его капитале составляет 94,94%. Все эти годы правительство Украины намеревается продать его акции.

"Сенс-банк" (бывший "Альфа-банк Украина"), принадлежавший холдингу Михаила Фридмана, был национализирован летом 2023-го. В январе нынешнего года компания Фридмана ABH Holdings S. A. потребовала от Киева компенсацию в один миллиард долларов за "незаконную экспроприацию".

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