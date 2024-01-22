В Бельгии заявили об угрозе раскола финансовой системы

Конфискация активов российского Центробанка может привести к расколу мировой финансовой системы. Соответствующую информацию привёл посол Бельгии в США Жан-Артур Регибо, его цитирует Bloomberg.
В Бельгии расположен депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть заблокированных средств. Дипломат заявил, что европейская страна осознает серьезность рисков, связанных с их конфискацией, но считает такой шаг справедливым.
"Мы можем столкнуться с риском раскола мировой финансовой системы на два разных лагеря. В одном из них будет Запад, в другом — остальные", — объяснил он.
Ранее сообщалось о том, что в Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов. В пятой статье договора чётко указано, что инвестиции не подлежат экспроприации, национализации или другим мерам с аналогичными последствиями, за исключением случаев, когда они принимаются в общественных интересах с соблюдением установленной законом процедуры и не обладают дискриминационным характером.
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