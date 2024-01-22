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Японские акции достигли максимума с 1990 года

Японские акции достигли максимальных показателей цен с 1990 года

1:24
Экономика

Фондовый индекс Токийской биржи Nikkei, который считается основным показателем динамики стоимости японских акций, 22 января перешёл порог в 36,5 тысячи пунктов. Отмечается, что показатель стал максимальным с февраля 1990 года. Такие данные приводятся биржей.

Японские акции достигли максимальных показателей цен с 1990 года
Фото: Klaus Martin Hoefer via www.imag/www.imago-images.de

Отмечается, что индекс Topix, использующий бумаги всех компаний из первой секции, повысился до показателя в 2535,65 пункта.

Соответствующая динамика наблюдается на фоне снижения цены акций китайских компаний. Напомним, что китайские акции в Гонконге снизились до рекордного уровня впервые за 19 лет.

Известно, что Япония десятки лет находится в стагнации. Она использует отрицательные процентные ставки, чтобы перезапустить экономику.

Ранее сообщалось о том, что Telegram-каналы поднимают тему активизации вражеской пропаганды на старте президентской кампании в России. Так, "Оперативные сводки" сообщают, что "в преддверии электорального цикла обозначились новые направления в информационных операциях зарубежного идеологического аппарата посредством внутренней "несистемной" оппозиции. Речь идет о выступлениях полузабытого "резонера" Дмитрия Потапенко, известного своими обвинениями в адрес государства.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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