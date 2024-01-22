Японские акции достигли максимума с 1990 года

Японские акции достигли максимальных показателей цен с 1990 года

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фондовый индекс Токийской биржи Nikkei, который считается основным показателем динамики стоимости японских акций, 22 января перешёл порог в 36,5 тысячи пунктов. Отмечается, что показатель стал максимальным с февраля 1990 года. Такие данные приводятся биржей.

Фото: Klaus Martin Hoefer via www.imag/www.imago-images.de

Отмечается, что индекс Topix, использующий бумаги всех компаний из первой секции, повысился до показателя в 2535,65 пункта.

Соответствующая динамика наблюдается на фоне снижения цены акций китайских компаний. Напомним, что китайские акции в Гонконге снизились до рекордного уровня впервые за 19 лет.

Известно, что Япония десятки лет находится в стагнации. Она использует отрицательные процентные ставки, чтобы перезапустить экономику.

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