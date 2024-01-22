Китайские акции в Гонконге снизились до рекордного уровня впервые за 19 лет. Информацию приводит Bloomberg.
Наибольшее снижение показали Meituan (минус 5,5 процента) и Tencent Holdings (минус 3,46 процента). CSI 300 снизился на 1,56 процента, до 3 218,9 пункта.
Причина — отсутствие новых экономических стимулов и мер поддержки рынка от властей. Ранее Народный банк Китая сообщил о том, что готов сохранить ключевую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на год.
Ранее сообщалось о том, что россияне в декабре прошлого года поставили рекорд за год нетто-покупки валюты. Сумма составляет 179 млрд рублей. В Центробанке заявили, что полный объём покупок пришёлся на евро и доллары. Наиболее крупными продавцами валюты на рынке остаются системно значимые кредитные организации (СЗКО).
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.