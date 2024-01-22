Китайские акции снизились до рекордного покзаателя

Bloomberg: китайские акции в Гонконге снизились до рекордного за 19 лет показателя

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Китайские акции в Гонконге снизились до рекордного уровня впервые за 19 лет. Информацию приводит Bloomberg.

Фото: Klaus Martin Hoefer via www.imag/www.imago-images.de

Наибольшее снижение показали Meituan (минус 5,5 процента) и Tencent Holdings (минус 3,46 процента). CSI 300 снизился на 1,56 процента, до 3 218,9 пункта.

Причина — отсутствие новых экономических стимулов и мер поддержки рынка от властей. Ранее Народный банк Китая сообщил о том, что готов сохранить ключевую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на год.

Ранее сообщалось о том, что россияне в декабре прошлого года поставили рекорд за год нетто-покупки валюты. Сумма составляет 179 млрд рублей. В Центробанке заявили, что полный объём покупок пришёлся на евро и доллары. Наиболее крупными продавцами валюты на рынке остаются системно значимые кредитные организации (СЗКО).