Срочно обратитесь в свой банк, если не хотите остаться без денег

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Экономист Валишвили призвала отменить все автоматические платежи с карты

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Любые автоматические платежи с банковских карт лучше отменить, посоветовала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Она объяснила агентству "Прайм", как проще всего это сделать.

Фото: Getty Images

Многие подписываются на всевозможные сервисы с настройкой их автоматической оплаты, а потом забывают об этом. Деньги же продолжают потихоньку расходоваться.

Ещё одна потенциальная утечка вашего бюджета — маркетплейсы. Если там было сохранено несколько карт, даже после удаления с них могут быть списаны средства при нехватке на оплату покупки на основном счёте.

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий скрытые списания. Он уже одобрен правительством, но парламентом ещё не рассмотрен.

А пока придётся предотвращать скрытые расходы самостоятельно. Можно, конечно, мучительно вспоминать все сервисы, где вы оставили реквизиты карты, и отключать их по одному. Но проще обратиться в банк и попросить отменить все автоматические подписки. Можно также настроить уведомления обо всех списаниях в приложении онлайн-банкинга.