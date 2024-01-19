Любые автоматические платежи с банковских карт лучше отменить, посоветовала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Она объяснила агентству "Прайм", как проще всего это сделать.
Многие подписываются на всевозможные сервисы с настройкой их автоматической оплаты, а потом забывают об этом. Деньги же продолжают потихоньку расходоваться.
Ещё одна потенциальная утечка вашего бюджета — маркетплейсы. Если там было сохранено несколько карт, даже после удаления с них могут быть списаны средства при нехватке на оплату покупки на основном счёте.
В Госдуму внесён законопроект, запрещающий скрытые списания. Он уже одобрен правительством, но парламентом ещё не рассмотрен.
А пока придётся предотвращать скрытые расходы самостоятельно. Можно, конечно, мучительно вспоминать все сервисы, где вы оставили реквизиты карты, и отключать их по одному. Но проще обратиться в банк и попросить отменить все автоматические подписки. Можно также настроить уведомления обо всех списаниях в приложении онлайн-банкинга.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.