Переживёт ли Wildberries пожар: компания не успела застраховать склад

РБК: сгоревший склад Wildberries не был застрахован

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сгоревший склад Wildberries не был застрахован, передаёт в пятницу РБК со ссылкой на источники на рынке страхования.

Фото: ВК ЖК Город Первых группа дольщиков

Компания только собиралась застраховать распределительный центр — незадолго до ЧП велись переговоры с одним из крупных агентств, но до подписания дело не дошло, рассказал один из собеседников издания.

Товар был застрахован, а здание — нет, уточнил другой.

Работа крупного склада без страховки — очень странная ситуация, прокомментировал гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Если склад работал без разрешения, то, скорее всего, страховые компании отказались его страховать, предположил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев.

Ранее об этом сообщил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров. "Не было заявки на ввод в эксплуатацию", — доложил он.

Огромный (112 тысяч квадратных метров) складской комплекс в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом заполыхал 13 января и за выходные сгорел дотла вместе с товаром. Монструозное сооружение стоимостью более 3 миллиардов рублей без учёта оборудования было построено в 2021 году.

Пожаром нанесён урон 10-11 миллиардов рублей. По словам Бурмистрова, даже если товар застрахован, ущерб Wildberries можно оценить в размерах её годовой прибыли (в 2022-м — 10 миллиардов рублей).

14 января возбуждено уголовное дело. В четверг силовики нагрянули в московский офис маркетплейса.