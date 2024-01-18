Центробанк закупил в декабре рекордный объём валюты

Россияне в декабре прошлого года поставили рекорд за год нетто-покупки валюты. Сумма составляет 179 млрд рублей, информация следует из обзора рисков финансовых рынков ЦБ.
В Центробанке заявили, что полный объём покупок пришёлся на евро и доллары.
Отмечается, что наиболее крупными продавцами валюты на рынке остаются системно значимые кредитные организации (СЗКО)
"Они являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортёров", — говорится в отчёте ЦБ.
Отмечается, что за декабрь СЗКО продали валюту на Мосбирже на 588,2 млрд руб, что на 14% превышает показатель ноября.
Ранее сообщалось о том, что аферисты стали активнее пользоваться специальными программами с искусственным интеллектом для подделки голосов родственников и знакомых жертвы. Люди склонны доверять тем, кого хорошо знают. Мошенники этим пользуются.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.