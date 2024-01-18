Больше без газа в Европе: остановка "прогресса"

OMV: есть высокий риск прекращения транзита российского газа через Украину в ближайшее время

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава австрийской энергетической компании OMV, Альфред Штерн, выразил опасения относительно возможного прекращения транзита российского газа через Украину в ближайшем будущем.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Штерн отметил высокий риск из-за отсутствия нового контракта между Россией и Украиной, а также конфликтной обстановки в регионе.

Он подчеркнул, что компания OMV приняла меры по страхованию от данного риска через диверсификацию и подготовлена к возможному изменению ситуации.

Через Украину идет трубопровод "Прогресс" ("Ямбург — Западная граница СССР").

Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года, и за это время Россия должна прокачать определенное количество газа через Украину.