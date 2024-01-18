Глава австрийской энергетической компании OMV, Альфред Штерн, выразил опасения относительно возможного прекращения транзита российского газа через Украину в ближайшем будущем.
Штерн отметил высокий риск из-за отсутствия нового контракта между Россией и Украиной, а также конфликтной обстановки в регионе.
Он подчеркнул, что компания OMV приняла меры по страхованию от данного риска через диверсификацию и подготовлена к возможному изменению ситуации.
Через Украину идет трубопровод "Прогресс" ("Ямбург — Западная граница СССР").
Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года, и за это время Россия должна прокачать определенное количество газа через Украину.
Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.