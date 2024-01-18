Журналисты обнаружили финансовые нарушения при строительстве дорог в России

Счетная палата выявила финансовые нарушения на сумму почти 6 миллиардов рублей в рамках проекта "Развитие федеральной магистральной сети". Вице-премьер Марат Хуснуллин, ответственный за строительство дорог в России, столкнулся с критикой в связи с произошедшими нарушениями.
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Анализ отчета изданием "Акценты" выявил следующие значимые нарушения:
Управление автодорог "Большая Волга" превысило бюджет более чем на 600 миллионов рублей при закупке песка. Стоимость стройматериалов оказалась почти в 6 раз выше, чем было предусмотрено сметой.
Другие стройматериалы, такие как геосетка и пролетные балки, были оплачены с переплатой в размере 20-40% по сравнению с ценой, по которой были приобретены у подрядчика.
Из-за увеличения стоимости стройматериалов было вынуждено переплатить почти 380 миллионов рублей за строительство федеральной трассы М-4 "Урал" в Мордовии.
В дорожной дирекции ДВФО были приняты к оплате металлические конструкции на сумму почти 143 миллионов рублей, находившиеся "не в проектном положении" — на складе, а не на построенном мосту.
Подрядчик при реконструкции автотрассы "Уссури" в Приморском крае завысил стоимость работ на почти 23 миллиона рублей, однако после вмешательства аудиторов деньги были возвращены.
В Нижегородской области при реконструкции трассы М-7 "Волга" подрядчику было заплачено почти 40 миллионов рублей за пустоты в дорожной одежде и еще почти 20 миллионов за несуществующие шумозащитные экраны и дорожные фонари.
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