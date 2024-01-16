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Как действия России мешают планам США насчёт доллара

ThinkChina: США могли бы не беспокоиться за доллар, если б не Россия

Экономика

Американский доллар десятилетиями остаётся преобладающей мировой валютой, играя ключевую роль в большинстве международных сделок. И правительство США уверено в будущем доллара и удержании им доминирующего положения. На словах, по крайней мере.

ThinkChina: США могли бы не беспокоиться за доллар, если б не Россия
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Однако есть нюанс — процесс дедолларизации, который был запущен стараниями России, говорится в материале ThinkChina (перевод сайта АБН24).

В нём отмечается, что по состоянию на ноябрь 2023 года, примерно 70 стран так или иначе приступили к дедолларизации. Эти государства стремятся уменьшить свою зависимость от доллара в сырьевых товарах, таких как нефть, а также в торговых расчётах, инвестициях и финансировании.

Россия начала процесс избавления от зависимости от американского доллара несколько лет назад, вводя фьючерсы на сырую нефть в рублях вместо долларов с 2014 года.

Кроме того, Москва осуществляет продажи природного газа за альтернативные валюты, не связанные с долларом. После 2022 года Россия начала дедолларизацию всей своей торговли сырьевыми товарами, что стало примером для многих других стран.

В материале ThinkChina отмечается, что несмотря на растущую популярность дедолларизации, она всё ещё находится в начальной стадии и далека от того, чтобы угрожать доминированию доллара.

В настоящее время ни одна другая валюта не способна полностью его заменить. Тем не менее, эти текущие процессы вызывают беспокойство в США.

Соединённые Штаты находятся в непростом положении, накапливая огромные долги и вынужденно заимствуя всё больше средств для удовлетворения своих растущих потребностей.

В сочетании с постоянными попытками использования доллара в качестве инструмента в международной политике, США рискуют повредить навредить своей репутации в финансовой сфере. А это в конечном итоге может привести к утрате влияния доллара.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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