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Дерипаска напомнил о старом законе Русичей

Дерипаска о попытках конфискации замороженных активов России: "Старый закон Русичей никто не отменял"

1:50
Экономика

Предприниматель Олег Дерипаска прокомментировал информацию о намерениях стран Запада конфисковать замороженные активы. По его мнению, это будет актом агрессии со стороны Европы по отношению к российскому населению.

Дерипаска о попытках конфискации замороженных активов России: "Старый закон Русичей никто не отменял"
Фото: Pixabay.com

"Это будет серьёзнейший акт агрессии со стороны Европы по отношению к российскому населению. И он не может пройти незаметно, это создаст очень долгосрочные последствия. А старый закон Русичей никто не отменял: "око за око, зуб за зуб". По крайней мере для Русичей", — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

По его словам, ажиотаж по поводу "дележа замороженных на западе миллиардов российских пенсионеров" не утихает. "Жгут денюжки карманы?" — резюмировал бизнесмен.

Речь, напомним, идёт о 300 миллиардах долларов российских активов, которые заморожены на Западе. Сейчас всё больше говорят о том, что западные страны могут эти активы конфисковать.

Особую настойчивость проявляют Соединённые Штаты. Впрочем, большая часть этих активов находится в Европе. И там тему конфискации обсуждают куда более сдержанно, опасаясь непредсказуемых последствий, которые ударят в первую очередь как раз по Евросоюзу.

Речь как об отношении к евро, так и о возможных действиях России. А в Москве уже неоднократно заявляли, что примут ответные меры.

В ЕС пытаются пойти по другому пути — использовать доходы от замороженных активов России. Во вторник вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к технической работе по реализации выдвинутого Еврокомиссией плана по использованию доходов от замороженных активов России в интересах Украины.

Он заявил о намерении "быстро добиться прогресса", но о конкретнее о сроках ничего не сказал.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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