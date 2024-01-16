Цена на яйца в России пошли вниз: где купить дешевле

В России снижаются цены на яйца, в ряде торговых сетей они ниже 100 рублей

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

После декабрьского взлета цены на куриные яйца в России начали стабилизироваться. Названы торговые сети, где можно купить яйца дешевле 100 рублей. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ниже психологической отметки в 100 рублей цены на яйца оказались в сети "Магнит". Там яйца категории С2 и С1 продаются по цене 86 рублей и 90 рублей соответственно. При онлайн-заказе в "Азбуке вкуса" десяток яиц можно купить по цене 75 рублей. Те же цены при онлайн-заказе в "Пятерочке". Онлайн-заказ десятка яиц в "Мегамаркете" показывает товар за 54 рубля.

В январе яйца в Россию начали поставлять Турция и Азербайджан. А Беларусь удвоила поставки яиц в РФ по сравнению с прошлым годом. Как подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли, постепенно цены на яйца снижаются и у российских производителей. Удается справиться с последствиями эпидемии птичьего гриппа, которая поразила ряд российских птицефабрик в 2023 году.

По данным Росстата, яйца стали самым подорожавшим товаром в России в прошлом году. За 2023 год яйца в РФ стали дороже на 61,35%.