Росстат: Годовая инфляция в России составила 7,42% в декабре

Годовая инфляция в России в конце прошлого года составила 7,42%

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Годовая инфляция в России, согласно данным Росстат, составила 7,42% в декабре 2023 года. Отмечается, что прогнозы совпали с ожиданиями.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

В декабре инфляция показала снижение до 0,73% против 1,11% в ноябре.

Индекс потребительских цен достиг 100,73% по сравнению с декабрем 2022 года — 107,42%. Также в исследовании Росстат говорится о том, что по итогам ноября годовая инфляция составила 7,48%.

Ранее также сообщалось о том, что в России рассказали о том, что в сети появилось много поддельных сайтов ЦБ. За год было создано примерно 76 поддельных ресурсов. Отмечается, что в январе-декабре в сети было опубликовано примерно 15 новых имен, которые используют в названии несколько вариаций.