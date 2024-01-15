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Росстат: Годовая инфляция в России составила 7,42% в декабре

Годовая инфляция в России в конце прошлого года составила 7,42%

1:01
Экономика

Годовая инфляция в России, согласно данным Росстат, составила 7,42% в декабре 2023 года. Отмечается, что прогнозы совпали с ожиданиями.

Годовая инфляция в России в конце прошлого года составила 7,42%
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

В декабре инфляция показала снижение до 0,73% против 1,11% в ноябре.

Индекс потребительских цен достиг 100,73% по сравнению с декабрем 2022 года — 107,42%. Также в исследовании Росстат говорится о том, что по итогам ноября годовая инфляция составила 7,48%.

Ранее также сообщалось о том, что в России рассказали о том, что в сети появилось много поддельных сайтов ЦБ. За год было создано примерно 76 поддельных ресурсов. Отмечается, что в январе-декабре в сети было опубликовано примерно 15 новых имен, которые используют в названии несколько вариаций.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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