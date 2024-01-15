Мосбиржа: курс евро снизился до 96 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился до 96 руб. впервые с 23 ноября 2023 года

Курс евро снизился до 96 руб. впервые с 23 ноября 2023 года. Информация следует из данных торгов на Мосбирже.

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Известно, что в 12:36 мск, евро снижался на 1,17%, до 95,97 руб.

К 12:38 мск евро замедлил свое снижение. Баланс держался на показателе 96,03 руб. (-1,1%).

Доллар утратил 0,75%, показал снижение до 87,75 руб., а юань снизился на 0,65%, до 12,146 руб.

Ранее сообщалось о том, что Банк России в настоящее время находится в завершающей стадии заключения соглашения с международными юридическими фирмами относительно представления интересов России в случае судебных разбирательств по вопросу о замороженных активах.