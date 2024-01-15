Мосбиржа: курс евро снизился до 96 рублей

Курс евро снизился до 96 руб. впервые с 23 ноября 2023 года. Информация следует из данных торгов на Мосбирже.
Известно, что в 12:36 мск, евро снижался на 1,17%, до 95,97 руб.
К 12:38 мск евро замедлил свое снижение. Баланс держался на показателе 96,03 руб. (-1,1%).
Доллар утратил 0,75%, показал снижение до 87,75 руб., а юань снизился на 0,65%, до 12,146 руб.
Ранее сообщалось о том, что Банк России в настоящее время находится в завершающей стадии заключения соглашения с международными юридическими фирмами относительно представления интересов России в случае судебных разбирательств по вопросу о замороженных активах.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.