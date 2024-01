Мосбиржа: курс евро снизился до 96 рублей

Курс евро снизился до 96 руб. впервые с 23 ноября 2023 года. Информация следует из данных торгов на Мосбирже.

