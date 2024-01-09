Kan China: Россия не запаниковала, получив неприятные новости о проекте "Арктик СПГ-2"

Страны Запада постоянно пытаются увеличить давление на Россию, расширяя экономические ограничения. Недавно США ввели санкции против важного энергетического проекта "Арктик СПГ-2", отмечает китайское издание Kan China.

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Под давление Вашингтона иностранные инвесторы "Арктик СПГ-2" начали сообщать о приостановке своего участия в проекте. Это французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и JOGMEC.

По мнению авторов материала, эти новости несут негативны для России. По их мнению, реализовать проект без иностранного участия нашей стране будет непросто. Вместе с тем, их удивила спокойная реакция российских властей.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин не дала прямого ответа на вопрос о том, отказываются ли компании КНР от участия в проекте.

Она подчеркнула, что Китай и Россия будут продолжать нормальное экономическое сотрудничество в духе взаимного уважения. По мнению авторов материала, это означает поддержку со стороны КНР.

Однако ключевым моментом, обеспечившим спокойствие России, стали планы по приобретению в Китае газовых турбин GT-25000. Эти турбины будут задействованы в проекте "Арктик СПГ-2", полагают авторы материала.

Они считают, что России не о чем беспокоиться относительно реализации проекта в Арктике. У неё есть ресурсы для завершения проекта. И Китай от него не откажется, просто изменит форму своего участия.