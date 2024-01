Страны Запада постоянно пытаются увеличить давление на Россию, расширяя экономические ограничения. Недавно США ввели санкции против важного энергетического проекта "Арктик СПГ-2", отмечает китайское издание Kan China.

Фото: openverse by Len Radin is licensed under CC BY-NC-SA 2.0