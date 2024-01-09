Экономист Тарасова: ЦБ будет повышать ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для достижения установленных значений инфляции в 4% к 2024 году Центральному банку придется прибегнуть к повышению ключевой ставки, утверждает Ольга Тарасова, экономист и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

В 2023 году борьба с инфляцией стала приоритетным направлением финансовой политики России, и Центробанку пришлось пять раз поднимать ключевую ставку. Это привело к её росту с 7,5% в январе до 16% в декабре.

"Однако цель пока далека. Несмотря на замедление темпов роста цен — например, декабрьский показатель составил 0,9% по сравнению с 1,1% в ноябре — годовая цифра установилась на уровне 7,6%. Это официальные данные, но многие эксперты считают, что они занижены", — отметила Тарасова в разговоре с корреспондентом "Подмосковье Сегодня".

Экономист добавила, что ЦБ будет стремиться сдерживать рост цен.

"По всей видимости, Банку России придется и дальше повышать ключевую ставку, увеличивать стоимость кредитов, процентные выплаты по некоторым ценным бумагам, а также оказывать влияние на стоимость недвижимости, которая в последние три года была заметным фактором инфляции", — пояснила собеседница.

Следовательно, в 2024 году правительство намерено продолжить ужесточение на ипотечном рынке, сказала доцент.

"Уже сейчас увеличивается размер первоначального взноса, ужесточаются требования к банкам. И, возможно, в конечном итоге власти перейдут к отмене льготной ипотеки в принципе", — подытожила экономист.